ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Потепліє перед холодом: прогноз погоди на другу половину тижня

Україна, Середа 15 жовтня 2025 12:28
UA EN RU
Потепліє перед холодом: прогноз погоди на другу половину тижня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на другу половину тижня (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У найближчі два дні, 16 та 17 жовтня, в Україні переважатиме суха та тепліша погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, потужний антициклон, який тягнеться від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу, блокуватиме доступ опадів, тому дощів і снігу не прогнозується.

Температура вночі залишатиметься низькою від +2 до +6 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів, у північно-східних областях буде трохи холодніше - до +11 градусів. Синоптик радить водіям бути обережними через можливі тумани.
Потепліє перед холодом: прогноз погоди на другу половину тижня

Похолодання

За прогнозом, вже у суботу, 18 жовтня почнеться похолодання та дощі у західних областях, а 19 жовтня опади та помітне зниження температури охоплять майже всю країну. Температура повітря вдень очікується від +5 до +9 градусів.

Погода в Україні

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про подальше похолодання в Україні, зміни погоди та ймовірність мокрого снігу.

Нагадаємо, що за прогнозом Діденко, невдовзі в Україні можливе потепління.

"За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше", - писала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода Осінь
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить