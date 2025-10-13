Опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада? У Міненерго відповіли на чутки
У мережі з'явилися чутки про те, що опалювальний сезон в Україні для побутових споживачів починається з 1 листопада. Але це - неправдива інформація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго в Telegram.
У Міненерго зазначили, що постанова Кабміну про покладення спецзобов'язань на ринку газу, де вказано дату 1 листопада, не мають жодного стосунку до початку подачі тепла в будинки.
"Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі "опалювальним періодом")", - зазначили в міністерстві, уточнивши, що це лише технічна термінологія.
Також у Міненерго додали, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться за планом. Кабмін уже ухвалив усі необхідні для цього постанови.
Коли розпочнеться опалювальний сезон
Органи місцевого самоврядування самостійно визначають дату початку і завершення опалювального сезону.
Подачу тепла починають, коли середньодобова температура повітря в регіоні опускається нижче +8 °C і зберігається на цьому рівні щонайменше три дні поспіль.
До слова, Кабінет міністрів визначив нові терміни "опалювального" і "міжопалювального" періоду для "Нафтогазу", сьогодні, 13 жовтня. На початок і закінчення подачі тепла це ніяк не впливає.