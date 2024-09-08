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Похолодает в части областей. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Воскресенье 08 сентября 2024 12:23
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Похолодает в части областей. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: какой будет погода в Украине 9 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 9 сентября, в Украине по части регионов ожидается похолодание. Там будет максимально до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Неделя в Украине начнется комфортной температурой воздуха. В большинстве областей в течение дня в понедельник ожидается +23...+28 градусов", - рассказала она.

Похолодание в части регионов

В то же время, по данным синоптика, в ряде областей максимально будет до +22 градусов.

"Холодина" островком разместится в Полтавской, Сумской, частично в Черкасской и Киевской областях, здесь местами вероятно +18...+22 градусов", - рассказала она.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

К тому же, как добавила Диденко, антициклональный характер погоды удержится 9 сентября в большинстве областей.

"Преобладает сухая погода. Однако на юге и в центральных областях Украины временами возможны локальные дожди. В Киеве в понедельник дождей не ожидается. Столбики термометров будут колебаться около +25 градусов", - добавила она.

В середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары, только в западных областях в ближайшие дни будет прохладно, местами ниже +20 градусов.

Осень 2024 в Украине

Несмотря на то, что на календаре - сентябрь, в Украине продолжается метеорологическое лето.

Как ранее объясняли синоптики, жара конца августа перешла на сентябрь 2024 года. И потому первая неделя месяца оказалась достаточно жаркой.

В то же время синоптики предупреждали, что скоро в Украине возможно похолодание. А судя по общему прогнозу на первый месяц осени, синоптики не исключают даже заморозки.

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