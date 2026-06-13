Погрози удару "Орєшніком" продиктовані страхами Путіна, - ISW

За погрозою від Росії про запуск по Україні ракети "Орєшнік" стоїть конкретна логіка Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Росія у 2026 році зазнала низки іміджевих поразок. Українська ударна кампанія по Санкт-Петербургу і російських містах довела: Хазяїн Кремля Володимир Путін не може надійно захистити власну країну. Кульмінацією став скандал із Парадом Перемоги 9 травня - Путін мусив звертатися до Зеленського за дозволом провести захід у Москві.
На цьому тлі Кремль різко посилив далекобійні удари по Україні. Можливий пуск "Орєшника" - частина тієї ж логіки: показати силу там, де її вже поставили під сумнів.
За оцінкою ISW, рішення про черговий пуск "Орєшника" - це спроба демонструвати могутність одразу після святкування Дня Росії 12 червня.
На зустрічі з солдатами Путін говорив про технологічний прогрес армії, хвалив FPV-дрони, системи РЕБ і штучний інтелект. Але водночас змушений був визнати: просування на фронті відбувається "не так швидко, як нам хотілося б". Про українські контратаки у Запорізькій і Дніпропетровській областях - жодного слова.
"Орєшнік" Росія вже запускала по Україні щонайменше тричі - двічі у 2026 році. Тепер Повітряні сили оголосили "високу ймовірність" нового пуску з полігону Капустин Яр в Астраханській області - протягом доби.
Нагадаємо, США передали Україні інформацію про загрозу удару "Орєшніком" - про це РБК-Україна повідомило джерело в українській владі. Офіційного підтвердження від Вашингтона на той момент не надходило.
Тим часом держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії на тлі ракетної загрози, заявивши про прихильність Вашингтона до "мирного вирішення" конфлікту.