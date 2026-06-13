Угрозы удара "Орешником" продиктованы страхами Путина, - ISW

Демонстрация силы после неудач

Россия в 2026 году потерпела ряд имиджевых поражений. Украинская ударная кампания по Санкт-Петербургу и российским городам доказала: Хозяин Кремля Владимир Путин не может надежно защитить собственную страну. Кульминацией стал скандал с Парадом Победы 9 мая - Путину пришлось обращаться к Зеленскому за разрешением провести мероприятие в Москве.

На этом фоне Кремль резко усилил дальнобойные удары по Украине. Возможный пуск "Орешника" - часть той же логики: показать силу там, где ее уже поставили под сомнение.

Почему именно после Дня России

По оценке ISW, решение об очередном пуске "Орешника" - это попытка демонстрировать мощь сразу после празднования Дня России 12 июня.

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На встрече с солдатами Путин говорил о технологическом прогрессе армии, хвалил FPV-дроны, системы РЭБ и искусственный интеллект. Но в то же время вынужден был признать: продвижение на фронте происходит "не так быстро, как нам хотелось бы". Об украинских контратаках в Запорожской и Днепропетровской областях - ни слова.

Угроза пуска

"Орешник" Россия уже запускала по Украине минимум трижды - дважды в 2026 году. Теперь Воздушные силы объявили "высокую вероятность" нового пуска с полигона Капустин Яр в Астраханской области - в течение суток.