ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Погрози, тиск і шантаж: жителів окупованого Генічеська примушують іти в армію РФ

Середа 19 листопада 2025 08:05
UA EN RU
Погрози, тиск і шантаж: жителів окупованого Генічеська примушують іти в армію РФ Фото: окупанти використовують відомі методи тиску в окупації (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Окупаційна комендатура Генічеська на Херсонщині шантажем змушує жителів підписувати контракти з армією ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.

Агенти руху повідомляють, що через великі втрати та гостру нестачу особового складу на Південному напрямку окупанти перейшли до нових методів примусового набору.

"Місцева окупаційна влада і комендатура використовують будь-яку можливість, щоб затримати місцевих жителів за незначні "правопорушення". Затриманих незаконно утримують у приміщеннях комендатури. Там, використовуючи погрози, тиск і шантаж, людей змушують підписувати контракти зі збройними силами РФ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що такий цинічний метод доводить: режим диктатора повністю провалив набір на Півдні та перейшов до відкритого викрадення і примусу людей для поповнення своїх лав.

"АТЕШ" закликає мешканців Генічеська: не піддавайтеся на шантаж і уникайте примусової служби! Ваш спротив ефективний!" - додали у пресцентрі руху.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму посилилася агітація загарбників щодо вступу до лав ЗС РФ.

Агітатори з військкомату здійснюють обхід навчальних закладів і пропонують замість строкової служби укласти контракт, щоб мати можливість набрати "добровольців" і відправити їх на фронт.

Нагадаємо, в Росії продовжує падати показник набору контрактників. Зараз їх уже не завжди вистачає для покриття втрат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Геническ Окупанти
Новини
Зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі: росіяни комбіновано вдарили по Тернополю
Зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі: росіяни комбіновано вдарили по Тернополю
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського