У РФ падає набір контрактників: втрати перевищують поповнення, - ЦПД

Субота 20 вересня 2025 16:26
У РФ падає набір контрактників: втрати перевищують поповнення, - ЦПД Фото: за рік показник підписання контракту впав у 2,5 рази (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Росії продовжує падати показник набору контрактників. Наразі їх вже не завжди вистачає для покриття втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центра протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Він поінформував, що у другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тисячі осіб. Цей показник є мінімумом за останні два роки і він у 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період 2024 року - тоді було 92,8 тисячі людей.

Ба більше, наразі у Росії вже не завжди достатньо контрактників, щоб покривати втрати.

"Контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії РФ. Нагадаю, що в середньому втрати росіян на добу за даними Генштабу становлять понад 1000 осіб", - поінформував Коваленко.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що станом на 20 вересня 2025 року, втрати росіян за час повномасштабної війни проти України перевищили показник в 1,1 млн осіб. Лише за останню добу ворог втратив на фронті 1070 солдатів.

Окрім того, Сили оборони України продовжують завдавати й інших втрат. Лише за минулу добу 31 артсистему, 2 БМП, танк, 124 одиниці автотехніки і три сотні дронів.

