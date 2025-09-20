У РФ падає набір контрактників: втрати перевищують поповнення, - ЦПД
У Росії продовжує падати показник набору контрактників. Наразі їх вже не завжди вистачає для покриття втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центра протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Він поінформував, що у другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тисячі осіб. Цей показник є мінімумом за останні два роки і він у 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період 2024 року - тоді було 92,8 тисячі людей.
Ба більше, наразі у Росії вже не завжди достатньо контрактників, щоб покривати втрати.
"Контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії РФ. Нагадаю, що в середньому втрати росіян на добу за даними Генштабу становлять понад 1000 осіб", - поінформував Коваленко.
Втрати армії РФ
Нагадаємо, що станом на 20 вересня 2025 року, втрати росіян за час повномасштабної війни проти України перевищили показник в 1,1 млн осіб. Лише за останню добу ворог втратив на фронті 1070 солдатів.
Окрім того, Сили оборони України продовжують завдавати й інших втрат. Лише за минулу добу 31 артсистему, 2 БМП, танк, 124 одиниці автотехніки і три сотні дронів.