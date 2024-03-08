Окупанти в Криму масово агітують студентів мобілізуватись до лав ЗС РФ

В тимчасово окупованому Криму напередодні закінчення навчального року посилилась агітація загарбників щодо вступу до лав ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога й не ставати заручником божевільної політики Кремля", - зауважують у повідомленні.

Також агітацію проводять під час екскурсій, та зганяючи молодь на масові заходи з пропагандистськими концертами.

Зазначається, що агітатори з військкомату здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують замість строкової служби укласти контракт, аби мати змогу набрати "добровольців" та відправити їх на фронт.

Студенти на окупованій території України

Нещодавно ми повідомляли, що росіяни хочуть змусити студентів з окупованих територій України стати спостерігачами на так званих "виборах президента". Їхньою задачею буде фальсифікація результатів "голосування".

Крім того, загарбники примушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам. У разі незгоди співпрацювати - погрожують переслідуваннями.

Як зазначалось, співробітники Слідчого управління РФ проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів та "нелояльних" студентів.

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