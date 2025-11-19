ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Угрозы, давление и шантаж: жителей оккупированного Геническа принуждают идти в армию РФ

Среда 19 ноября 2025 08:05
UA EN RU
Угрозы, давление и шантаж: жителей оккупированного Геническа принуждают идти в армию РФ Фото: оккупанты используют известные методы давления в оккупации (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупационная комендатура Геническа в Херсонской области шантажом заставляет жителей подписывать контракты с армией врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

Агенты движения сообщают, что из-за больших потерь и острой нехватки личного состава на Южном направлении оккупанты перешли к новым методам принудительного набора.

"Местные оккупационные власти и комендатура используют любую возможность, чтобы задержать местных жителей за незначительные "правонарушения". Задержанных незаконно удерживают в помещениях комендатуры. Там, используя угрозы, давление и шантаж, людей вынуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой циничный метод доказывает: режим диктатора полностью провалил набор на Юге и перешел к открытому похищению и принуждению людей для восполнения своих рядов.

"АТЕШ" призывает жителей Геническа: не поддавайтесь на шантаж и избегайте принудительной службы! Ваше сопротивление эффективно!" - добавили в пресс-центре движения.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму усилилась агитация захватчиков по вступлению в ряды ВС РФ.

Агитаторы из военкомата совершают обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключить контракт, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Напомним, в России продолжает падать показатель набора контрактников. Сейчас их уже не всегда хватает для покрытия потерь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Геническ Оккупанты
Новости
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского