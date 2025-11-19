Угрозы, давление и шантаж: жителей оккупированного Геническа принуждают идти в армию РФ

Оккупационная комендатура Геническа в Херсонской области шантажом заставляет жителей подписывать контракты с армией врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

Агенты движения сообщают, что из-за больших потерь и острой нехватки личного состава на Южном направлении оккупанты перешли к новым методам принудительного набора.

"Местные оккупационные власти и комендатура используют любую возможность, чтобы задержать местных жителей за незначительные "правонарушения". Задержанных незаконно удерживают в помещениях комендатуры. Там, используя угрозы, давление и шантаж, людей вынуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой циничный метод доказывает: режим диктатора полностью провалил набор на Юге и перешел к открытому похищению и принуждению людей для восполнения своих рядов.

"АТЕШ" призывает жителей Геническа: не поддавайтесь на шантаж и избегайте принудительной службы! Ваше сопротивление эффективно!" - добавили в пресс-центре движения.