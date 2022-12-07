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Погрози продовжуються. Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України

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Середа 07 грудня 2022 13:42
Погрози продовжуються. Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посольства України в інших країнах продовжують отримувати жалюгідні анонімні погрози. Водночас низка факторів вказує на професійний рівень втілення "акції".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.

Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:

  • Австрія - 1 пакунок;
  • Ватикан - 1;
  • Данія - 1;
  • Іспанія - 5;
  • Італія - 4;
  • Казахстан - 1;
  • Нідерланди - 1;
  • Польща - 6;
  • Португалія - 2;
  • Румунія - 2;
  • США - 1;
  • Угорщина - 2;
  • Франція - 1;
  • Хорватія - 1;
  • Чехія - 2.

Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника - автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення в більшості випадків відбувалось з поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.

"Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство", - додає міністр.

Кулеба зауважив, що кампанія терору проти дипломатів, є безпрецедентною за своїми масштабами.

"Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу", - зауважив міністр.

Міністр додав, що наші дипломати й надалі продовжують робота на перемогу України.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про випадок під час якого до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Інший пакунок з вибухівкою відправили компанії Instalaza, яка виробляє зброю для України.

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