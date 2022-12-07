Погрози продовжуються. Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України
Посольства України в інших країнах продовжують отримувати жалюгідні анонімні погрози. Водночас низка факторів вказує на професійний рівень втілення "акції".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.
За словами Кулеби, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.
Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.
Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:
- Австрія - 1 пакунок;
- Ватикан - 1;
- Данія - 1;
- Іспанія - 5;
- Італія - 4;
- Казахстан - 1;
- Нідерланди - 1;
- Польща - 6;
- Португалія - 2;
- Румунія - 2;
- США - 1;
- Угорщина - 2;
- Франція - 1;
- Хорватія - 1;
- Чехія - 2.
Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника - автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення в більшості випадків відбувалось з поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.
"Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство", - додає міністр.
Кулеба зауважив, що кампанія терору проти дипломатів, є безпрецедентною за своїми масштабами.
"Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу", - зауважив міністр.
Міністр додав, що наші дипломати й надалі продовжують робота на перемогу України.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про випадок під час якого до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Інший пакунок з вибухівкою відправили компанії Instalaza, яка виробляє зброю для України.
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