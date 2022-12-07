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Угрозы продолжаются. Кулеба рассказал о посылках, которые получают посольства Украины

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 13:42
Угрозы продолжаются. Кулеба рассказал о посылках, которые получают посольства Украины Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Посольства Украины в других странах продолжают получать жалкие анонимные угрозы. В то же время, ряд факторов указывает на профессиональный уровень воплощения "акции".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, наши посольства и консульства продолжают работу в режиме усиленных мер безопасности, границ полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов.

Только за последние два дня посылки поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

Как отметил министр, в общей сложности дипучреждения получили уже 31 посылку:

  • Австрия - 1 посылку;
  • Ватикан - 1;
  • Дания - 1;
  • Испания - 5;
  • Италия - 4;
  • Казахстан - 1;
  • Нидерланды - 1;
  • Польша - 6;
  • Португалия - 2;
  • Румыния - 2;
  • США - 1;
  • Венгрия - 2;
  • Франция - 1;
  • Хорватия - 1;
  • Чехия - 2.

Все конверты имеют один и тот же адрес отправителя - автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. В то же время отправка в большинстве случаев происходила из почтовых отделений, не имеющих систем видеонаблюдения. Также на свертках не были обнаружены следы ДНК.

"Я на постоянной связи с моими коллегами-министрами иностранных дел, украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз. Благодарен также правоохранительным органам Украины, которые также оперативно начали следствие", - добавляет министр.

Кулеба отметил, что кампания террора против дипломатов беспрецедентна по своим масштабам.

"Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени", - отметил министр.

Министр добавил, что наши дипломаты и дальше продолжают работу на победу Украины.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о случае во время которого в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который позже взорвался в руках коменданта. Другой пакет со взрывчаткой отправили компании Instalaza, производящей оружие для Украины.

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