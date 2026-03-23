Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Погрожував "самосудом". В Одесі чоловік намагався взяти у заручники бригаду "швидкої"

13:49 23.03.2026 Пн
1 хв
Медики розкрили деталі інциденту в Одесі
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Одесі чоловік намагався взяти у заручники бригаду "швидкої" (Getty Images)

В Одесі чоловік, який назвав себе військовим, намагався взяти у заручники бригаду "швидкої" та погрожував її екіпажу "самосудом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Читайте також: Нові можливості рятують життя: які важливі оновлення отримав додаток 112 Ukraine

"В Одесі стався кричущий випадок. Чоловік, прикриваючись статусом "військового", неодноразово погрожував диспетчерам 103, а згодом – взяв у заручники бригаду ЕМД №26, яка прибула на виклик до його матері", - зазначили у Центрі екстреної меддопомоги.

Зазначається, що чоловік закрив двері та погрожував лікарю і фельдшеру "самосудом", а також відправкою "на нуль" та мобілізацією.

Згодом на місце події прибули поліція, служба охорони та психіатрична бригада, спільними діями вдалося уникнути трагедії.

В України працює екстрена служба 112

Нагадаємо, єдину екстрену службу 112 створили в Україні у вересні 2022 року (відповідний законопроект ухвалила 308 голосами Верховна Рада).

Тим часом офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine Міністерство внутрішніх справ України представило у грудні 2025 року. Додаток дозволяє викликати рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу навіть без мобільного сигналу - оператор сам оцінює ситуацію та координує допомогу.

Як працює Служба 112 – читайте у матеріалі РБК-Україна.

