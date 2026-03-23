Погрожував "самосудом". В Одесі чоловік намагався взяти у заручники бригаду "швидкої"

"В Одесі стався кричущий випадок. Чоловік, прикриваючись статусом "військового", неодноразово погрожував диспетчерам 103, а згодом – взяв у заручники бригаду ЕМД №26, яка прибула на виклик до його матері", - зазначили у Центрі екстреної меддопомоги.

Зазначається, що чоловік закрив двері та погрожував лікарю і фельдшеру "самосудом", а також відправкою "на нуль" та мобілізацією.

Згодом на місце події прибули поліція, служба охорони та психіатрична бригада, спільними діями вдалося уникнути трагедії.