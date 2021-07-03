Пограничники о закрытии Беларусью границы с Украиной: нет никаких признаков

Указано, что вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Беларуси, что они с 20:00 пятницы, 2 июля, перешли на усиленную охрану границы.

"Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День республики. За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек" - информируют украинские пограничники.

Подчеркивается, что эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.

"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, не наблюдается", - говорится в сообщении.