Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак

Вказано, що вчора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Білорусі, що вони з 20:00 п'ятниці, 2 липня, перейшли на посилену охорону кордону.

"Варто наголосити, що таке посилення - це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День республіки. Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 осіб", - інформують українські прикордонники.

Підкреслюється, що ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними.

"Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, не спостерігається", - сказано у повідомленні.