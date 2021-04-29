Пограничники задержали воздушных контрабандистов в Житомирской области

Пограничники вечером 28 апреля зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии. Самолет приземлился в Житомирской области, находившиеся в нем лица задержаны, они подозреваются в контрабанде сигаретами .

После обнаружения воздушного судна, незаконно пересекшего украино-румынскую границу, его начали отслеживать. С радаров самолет пропал в районе одного из населенных пунктов Житомирской области.

Пограничники с сотрудниками Нацполиции и СБУ прочесали район возможной посадки воздушного судна. В одном из ангаров был обнаружен легкомоторный самолет без опознавательных знаков и бортового номера.

Правоохранители установили и задержали лиц, которые находились в самолете-нарушителе. Отмечается, что они могут быть причастны к контрабанде табачных изделий. Следствие продолжается.