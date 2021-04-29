Пограничники задержали воздушных контрабандистов в Житомирской области
Пограничники вечером 28 апреля зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии. Самолет приземлился в Житомирской области, находившиеся в нем лица задержаны, они подозреваются в контрабанде сигаретами.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
После обнаружения воздушного судна, незаконно пересекшего украино-румынскую границу, его начали отслеживать. С радаров самолет пропал в районе одного из населенных пунктов Житомирской области.
Пограничники с сотрудниками Нацполиции и СБУ прочесали район возможной посадки воздушного судна. В одном из ангаров был обнаружен легкомоторный самолет без опознавательных знаков и бортового номера.
Правоохранители установили и задержали лиц, которые находились в самолете-нарушителе. Отмечается, что они могут быть причастны к контрабанде табачных изделий. Следствие продолжается.
Повітряний контрабандист-далекобійник: Прикордонники виявили літак, який порушив українсько-румунський кордон Вчора вночі прикордонники Чернівецького загону разом із румунськими колегами зафіксували літак, який порушив державний кордон. Далі він попрямував вглиб території нашої держави. У співпраці з Повітряними силами ЗСУ співробітники Державна прикордонна служба України вжили всіх необхідних заходів, щоб відслідкувати та перехопити ціль. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів на Житомирщині. Проведені пошуки порушників співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону спільно з представниками Національна поліція України та Служби безпеки України дозволили виявити місце можливої посадки повітряного судна. Під час огляду ангарів правоохоронці знайшли легкомоторний літак без бортового номеру. Крім цього, встановлено осіб, можливо причетних до незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Оперативно-розшукові заходи тривають.Posted by МВС України on Thursday, April 29, 2021
Напомним, 25 апреля сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу. Это самая большая партия янтаря, обнаруженная в этом на участке отряда.
Отметим, ранее в Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.
РБК-Украина писало, что сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет стоимостью в 3 млн гривен.