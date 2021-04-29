Прикордонники затримали повітряних контрабандистів у Житомирській області

Прикордонники ввечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії. Літак приземлився в Житомирській області, що знаходилися в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет .

Після виявлення повітряного судна, яке незаконно перетнуло Україно-Румунський кордон, його почали відстежувати. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів Житомирської області.

Прикордонники зі співробітниками Нацполіції та СБУ прочесали район можливої посадки повітряного судна. В одному з ангарів був виявлений легкомоторний літак без розпізнавальних знаків і бортового номера.

Правоохоронці встановили та затримали осіб, які перебували в літаку-порушнику. Зазначається, що вони можуть бути причетні до контрабанди тютюнових виробів. Слідство триває.