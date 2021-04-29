Прикордонники затримали повітряних контрабандистів у Житомирській області
Прикордонники ввечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії. Літак приземлився в Житомирській області, що знаходилися в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Після виявлення повітряного судна, яке незаконно перетнуло Україно-Румунський кордон, його почали відстежувати. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів Житомирської області.
Прикордонники зі співробітниками Нацполіції та СБУ прочесали район можливої посадки повітряного судна. В одному з ангарів був виявлений легкомоторний літак без розпізнавальних знаків і бортового номера.
Правоохоронці встановили та затримали осіб, які перебували в літаку-порушнику. Зазначається, що вони можуть бути причетні до контрабанди тютюнових виробів. Слідство триває.
Повітряний контрабандист-далекобійник: Прикордонники виявили літак, який порушив українсько-румунський кордон Вчора вночі прикордонники Чернівецького загону разом із румунськими колегами зафіксували літак, який порушив державний кордон. Далі він попрямував вглиб території нашої держави. У співпраці з Повітряними силами ЗСУ співробітники Державна прикордонна служба України вжили всіх необхідних заходів, щоб відслідкувати та перехопити ціль. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів на Житомирщині. Проведені пошуки порушників співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону спільно з представниками Національна поліція України та Служби безпеки України дозволили виявити місце можливої посадки повітряного судна. Під час огляду ангарів правоохоронці знайшли легкомоторний літак без бортового номеру. Крім цього, встановлено осіб, можливо причетних до незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Оперативно-розшукові заходи тривають.Posted by МВС України on Thursday, April 29, 2021
Нагадаємо, 25 квітня співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі. Це найбільша партія бурштину, виявлена в цьому на ділянці загону.
Відзначимо, раніше в Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення в Україну великої партії сигарет. Її вартість оцінюється в більш ніж 15 млн гривень.
РБК-Україна писало, що співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет вартістю в 3 млн гривень.