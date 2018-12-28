Пограничники задержали 154 боевиков на Донбассе

Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала года было отказано в пропуске почти 7 тыс. человек

С начала года на Донбассе пограничники Донецко-Луганского регионального управления задержали 154 члены незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook.

Как отмечается, в 2018 году пограничники обнаружили восемь схронов оружия и боеприпасов в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники изъяли 33 единицы оружия, свыше 14 тыс. боеприпасов, 2,5 кг взрывчатки, более 5 кг наркотиков.

Также, совместно с фискальными органами, было прекращено перевозки товаров почти на 100 млн гривен, выявлено более 1 тыс. поддельных, чужих и не действительных документов, отказано в пропуске почти 7 тыс. человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) зафиксировали почти 780 попыток подкупа своего персонала в 2018 году.

Напомним, в этом году количество оформленных пограничниками людей может превысить показатель в 100 млн человек. С начала 2018 года, по состоянию на 19 декабря, пограничники оформили 93 млн граждан и почти 19 млн транспортных средств.