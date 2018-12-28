Прикордонники затримали 154 бойовиків на Донбасі

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З початку року було відмовлено у пропуску майже 7 тис. осіб

З початку року на Донбасі прикордонники Донецько-Луганського регіонального управління затримали 154 члени незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook.

Як зазначається, у 2018 році прикордонники виявили вісім схронів зброї та боєприпасів у Донецькій та Луганській областях. Крім того, у контрольних пунктах в'їзду-виїзду прикордонники вилучили 33 одиниці зброї, понад 14 тис. боєприпасів, 2,5 кг вибухівки, більше 5 кг наркотиків.

Також, спільно з фіскальними органами, було припинено перевезення товарів майже на 100 млн гривень, виявлено більше 1 тис. підробних, чужих та не дійсних документів, відмовлено у пропуску майже 7 тис. осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) зафіксували майже 780 спроб підкупу свого персоналу у 2018 році.

Нагадаємо, цього року кількість оформлених прикордонниками людей може перевищити показник у 100 млн осіб. З початку 2018 року, станом на 19 грудня, прикордонники оформили 93 млн громадян та майже 19 млн транспортних засобів.