Пограничники 780 раз отказывались от взятки в 2018 году

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В частности, 27 декабря было зафиксировано две попытки дать взятку

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПС) зафиксировали почти 780 попыток подкупа персонала в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности, сегодня ночью, 27 декабря, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" гражданин Беларуси предложил пограничникам Черниговского отряда взятку в размере тысячи гривен. Мужчина пытался подкупить правоохранителей для привлечения его к ответственности по ст.203 Куоап "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины".

А в пункте пропуска "Лужанка" гражданин Венгрии предложил пограничнику Мукачевского отряда в 100 евро за содействие в пропуске другого лица без гражданства Швейцарии без визы.

По данным случаям к Нацполиции направлены уведомления о выявлении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

Напомним, в этом году количество оформленных пограничниками людей может превысить показатель в 100 млн человек. С начала 2018 года, по состоянию на 19 декабря, пограничники оформили 93 млн граждан и почти 19 млн транспортных средств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что співпробітники ГНСУ не пропустили на территорию Украины около 1650 граждан России за период действия военного положения в десяти областях.