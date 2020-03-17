Пограничники разъяснили, кого будут пропускать на границе с Крымом

В связи с усилением карантинных мер в Украине работа контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на админграницах с аннексированным Крымом приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Согласно ограничениям, на территорию Крыма будут пропускаться только граждане Украины и члены их семей, место жительства которых зарегистрировано на полуострове, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

С временно оккупированной территории Крыма в Украину будут пропускаться только украинцы, место жительства которых зарегистрировано за пределами полуострова.

Также будут пропускаться лица с целью обеспечения защиты национальных интересов, международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий выезжающие с территории Крыма. Выезд других иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, с 17 марта в Украине вступил в силу запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенный из-за коронавируса в Украине.

Также Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. В частности, по всей стране с 18 марта будут отменены пассажирские перевозки, закрыты ТРЦ, общепиты и другие общественные объекты, также будут закрыты метров.