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УЗ во время запрета сможет осуществлять рейсы по согласованию с МИУ и Минздравом

Новости » Транспорт     17.03.2020 - 01:27
УЗ во время запрета сможет осуществлять рейсы по согласованию с МИУ и Минздравом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Речь идет как о внутренних рейсах, так и о внешнем ж/д сообщении

Несмотря на карантин в Украине в связи с коронавирусом, "Укрзализныця" может продолжать осуществлять пассажирские перевозки, которые предварительно нужно согласовать с правительством. Об этом сообщает прес-служба Кабинета министров.

Отмечается, что в единственном в Украине железнодорожному перевозчику "разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение о которых принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом".

Также не запрещается продолжать работать в международном железнодорожном сообщении, если это будет согласовано с Мининфраструктуры, Министерством иностранных дел и Госпогранслужбой.

Напомним, в Киеве с 17 марта ужесточаются ограничения в связи с карантином: закрываются все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничивается перемещение по городу и между другими населенными пунктами; будут работать банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Также работа метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове прекратится со вторника, 17 марта.

Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров Ж/д перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта
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