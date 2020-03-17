Прикордонники роз'яснили, кого будуть пропускати на кордоні з Кримом

У зв'язку з посиленням карантинних заходів в Україні робота контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на админграницах з аннексированным Кримом припинена. Про це повідомили в прес-службі Росударственной прикордонної служби.

Згідно з обмеженням, на територію Криму будуть пропускатися тільки громадяни України та члени їх сімей, місце проживання яких зареєстровано на півострові, а також їх транспортні засоби, вантажі та інше майно.

З тимчасово окупованої території Криму в Україну будуть пропускатися тільки українці, місце проживання яких зареєстровано за межами півострова.

Також будуть пропускатися особи з метою забезпечення захисту національних інтересів, міжнародних зобов'язань, представників дипустанов і гуманітарних місій виїжджають з території Криму. Виїзд інших іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні вступив в силу заборона на міжнародні залізничні, авіа та автобусні перевезення пасажирів, введений через коронавірус в Україні.

Також Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, по всій країні з 18 березня будуть скасовані пасажирські перевезення, закриті ТРЦ, громадське харчування та інші громадські об'єкти також будуть закриті метрів.