UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники рассказали о ситуации с очередями на пунктах пропуска

Фото: пограничник проверяет документы на пункте пропуска "Меловое" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Роман Мирончук

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:

  • Словацкую Республику
  • Венгрию
  • Румынию
  • Республику Молдова.

Очереди есть на выездах в Польшу:

  • "Рава-Русская" - 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" - 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" - 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.
  • На других пунктах пропуска очереди отсутствуют.

Напомним, пограничники Латвии развернули на границе 150 фур из Беларуси и России после санкций Евросоюза.

Мы также писали о том, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек. При этом некоторые из них погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба