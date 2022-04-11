Пограничники рассказали о ситуации с очередями на пунктах пропуска

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Очереди есть на выездах в Польшу:

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:

Напомним, пограничники Латвии развернули на границе 150 фур из Беларуси и России после санкций Евросоюза.

Мы также писали о том, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек. При этом некоторые из них погибли.

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