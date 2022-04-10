При попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек. Некоторые погибли

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупредила военнообязанных мужчин, что при попытке незаконно покинуть страны во время войны с Россией они рискуют не только свободой, но жизнью. По данным ГПСУ, на границе задержано более 2 тысяч человек, некоторые из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы .

"С начала полномасштабного вторжения россии на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, в надежде обойти ограничения на выезд, стали жертвами мошенников", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники отметили, что большинство нарушителей пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, воспользовавшись услугами "проводников". Они не заботятся о безопасности своих "подопечных". Зафиксированы случаи гибели мужчин, пытавшихся таким способом сбежать из Украины.

В качестве одного из примеров в Госпогранслужбе привели попытку группы мужчин незаконно пересечь границу в Карпатах. В результате семь человек попали в снежную ловушку, двое получили сильное обморожения. Кроме того, румынские пограничники сообщили о погибших в этом районе украинцах.