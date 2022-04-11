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Прикордонники розповіли про ситуацію з чергами на пунктах пропуску

Фото: прикордонник перевіряє документи на пункті пропуску "Мілове" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Роман Мирончук

Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах перепусток на виїздах в:

  • Словацьку Республіку
  • Угорщину
  • Румуніу
  • Республіку Молдова.

Черги є на виїздах до Польщі:

  • "Рава-Руська" - 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краковець" - 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" - 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.
  • На інших пунктах пропуску черги відсутні.

Нагадаємо, прикордонники Латвії розвернули на кордоні 150 фур з Білорусі та Росії після санкцій Євросоюзу.

Ми також писали про те, що при спробі втекти з України затримали понад 2000 осіб. При цьому деякі з них загинули.

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