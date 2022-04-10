Пограничники Латвии развернули на границе 150 фур из Беларуси и России после санкций ЕС

Пограничники уже запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами. В ответ на вторжение России в Украину российским и белорусским грузоперевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы об этом запрете ЕС.

С другой стороны, по имеющимся у пограничников, неофициальным данным, эта информация распространилась уже в воскресенье, и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Напомним, ЕС принял новые санкции против России и Беларуси которые запрещают автотранспортным компаниям этих стран перевозить грузы в ЕС, а также запрещают доступ в порты судам под российским флагом.

Грузовые автоперевозки в пределах ЕС, в том числе транзитные, запрещены для любой автотранспортной компании, зарегистрированной в России и Беларуси.