Пограничники рассказали, где самая большая очередь на выезде из Украины

Самая большая очередь на выезд из Украины наблюдается в пункте пропуска "Краковец", который находится на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

По данным ГНСУ, по состоянию на 21:00 29 мая на границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" на выезде стояли 80 легковых автомобилей и 7 автобусов. В пункте пропуска "Шегини" было 35 легковушек, в "Грушев" - 30. В остальных пунктах пропуска на границе с Польшей очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" было 40 легковых авто.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" на выезд стояли 6 автомобилей.

На границе с Румынией и Молдовой очередей нет.