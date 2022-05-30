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Пограничники рассказали, где самая большая очередь на выезде из Украины

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 00:21
Пограничники рассказали, где самая большая очередь на выезде из Украины Фото: пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска на выезде из Украины (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Самая большая очередь на выезд из Украины наблюдается в пункте пропуска "Краковец", который находится на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

По данным ГНСУ, по состоянию на 21:00 29 мая на границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" на выезде стояли 80 легковых автомобилей и 7 автобусов. В пункте пропуска "Шегини" было 35 легковушек, в "Грушев" - 30. В остальных пунктах пропуска на границе с Польшей очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" было 40 легковых авто.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" на выезд стояли 6 автомобилей.

На границе с Румынией и Молдовой очередей нет.

Напомним, Израиль предоставил украинским беженцам право на работу.

Мы также писали о том, что в ряде стран ЕС проезд для украинцев снова станет платным.

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выезд за границу Государственная пограничная служба
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