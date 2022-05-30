ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прикордонники розповіли, де найбільша черга на виїзді з України

Новость на русском →
Понеділок 30 травня 2022 00:21
Прикордонники розповіли, де найбільша черга на виїзді з України Фото: прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску на виїзді з України (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Найбільша черга на виїзд з України спостерігається в пункті пропуску "Краковець", який знаходиться на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

За даними ДПСУ, станом на 21:00 29 травня на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" на виїзді стояли 80 легкових автомобілів і 7 автобусів. У пункті пропуску "Шегині" було 35 легковиків, у "Грушів" - 30. В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" було 40 легкових авто.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" на виїзд стояли 6 автомобілів.

На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

Нагадаємо, Ізраїль надав українським біженцям право на роботу.

Ми також писали про те, що в ряді країн ЄС проїзд для українців знову стане платним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
выезд за границу Государственная пограничная служба
NEWS
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу