В ряде стран ЕС проезд для украинцев снова станет платным: названа дата

Ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины начиная с 1 июня. В некоторых государствах введут льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт ЕС для украинских беженцев.

С 1 июня за проезд в общественном транспорте нужно будет платить в: Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

При этом в Германии планируют ввести льготы для украинцев. Так проездной на все виды общественного транспорта обойдется гражданам Украины в 9 евро.

Также в Чехии анонсировали льготы. Там проездной можно будет приобрести за 7 евро.

Стоит заметить, что в Польше ранее заявляли о том, что планируют ввести льготы для украинцев, но точную стоимость проездных еще не называли.