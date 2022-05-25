В ряде стран ЕС проезд для украинцев снова станет платным: названа дата
Ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины начиная с 1 июня. В некоторых государствах введут льготы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт ЕС для украинских беженцев.
С 1 июня за проезд в общественном транспорте нужно будет платить в: Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.
При этом в Германии планируют ввести льготы для украинцев. Так проездной на все виды общественного транспорта обойдется гражданам Украины в 9 евро.
Также в Чехии анонсировали льготы. Там проездной можно будет приобрести за 7 евро.
Стоит заметить, что в Польше ранее заявляли о том, что планируют ввести льготы для украинцев, но точную стоимость проездных еще не называли.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов Германии анонсировало программу обмена гривен на евро для украинских беженцев.
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