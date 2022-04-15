Пограничники рассказали об очередях на границе Украины

Пограничники рассказали о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины - Западная граница.
Выезд в Польшу
На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" выезда ожидают 100 легковых авто и 7 автобусов, в "Шегини" в очереди стоят 100 легковых авто и 5 автобусов.
В "Рава-Русская" выезда ожидают 50 легковых авто и 10 автобусов, в "Ягодине" - 20 легковых автомобилей, в "Грушеве" - 4 автобуса.
В других пунктах пропуска на границе с Польшей, включая "Устилуг", "Угринов" и "Смольница", очередей нет.
По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан.
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