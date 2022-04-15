Пограничники рассказали об очередях на границе Украины

Выезд в Польшу

На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" выезда ожидают 100 легковых авто и 7 автобусов, в "Шегини" в очереди стоят 100 легковых авто и 5 автобусов.

В "Рава-Русская" выезда ожидают 50 легковых авто и 10 автобусов, в "Ягодине" - 20 легковых автомобилей, в "Грушеве" - 4 автобуса.

В других пунктах пропуска на границе с Польшей, включая "Устилуг", "Угринов" и "Смольница", очередей нет.

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в: