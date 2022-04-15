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Прикордонники розповіли про черги на кордоні України

Фото: українські біженці на кордоні зі Словаччиною (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прикордонники розповіли про ситуацію перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон.

Виїзд в Польщу

На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" виїзду очікують 100 легкових авто і 7 автобусів, в "Шегині" в черзі стоять 100 легкових авто і 5 автобусів.

У "Рава-Руська" виїзду очікують 50 легкових авто та 10 автобусів, у "Ягодині" - 20 легкових автомобілів, у "Грушеві" - 4 автобуси.

В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, включаючи "Устилуг", "Угринів" і "Смольниця", черг немає.

За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах перепусток на виїздах до:

  • Угорщини
  • Словацьку Республіку
  • Румунію
  • Республіку Молдова.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україну повернулися 870 тисяч громадян.

Ми також писали про те, що за словами голови Львівської обласної Військової адміністрації Максима Козицького, у Львівській області знайшли притулок майже 600 тисяч переселенців.

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Біженці