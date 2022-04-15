Прикордонники розповіли про черги на кордоні України

Виїзд в Польщу

На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" виїзду очікують 100 легкових авто і 7 автобусів, в "Шегині" в черзі стоять 100 легкових авто і 5 автобусів.

У "Рава-Руська" виїзду очікують 50 легкових авто та 10 автобусів, у "Ягодині" - 20 легкових автомобілів, у "Грушеві" - 4 автобуси.

В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, включаючи "Устилуг", "Угринів" і "Смольниця", черг немає.

За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах перепусток на виїздах до: