ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев, - ОВА

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 14:44
Во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев, - ОВА Фото: во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

От начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Львовская область приняла около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.

"Расселили еще более 3 тысяч вынужденно перемещенных лиц. С начала полномасштабного вторжения - почти 287 тысяч человек. Примерно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", - отметил Козицкий.

В свою очередь, в электронной системе зарегистрировались 44 тысячи переселенцев. Благодаря этому они смогут получать помощь от государства. Более 20 тысяч украинцев в течение суток вернулись домой через западные границы.

"Из нашего государства за минувшие сутки через западную границу выехали 32 тысячи человек. Из них более 16 тысяч - через пункты пропуска во Львовской области", - рассказал глава Львовской ОВА.

Напомним, сейчас можно подать заявку на возмещение поврежденной квартиры или дома в результате боевых действий.

Как это сделать в приложении "Дия", рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Переселенцы с Донбасса
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки