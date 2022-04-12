С начала войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан

На территорию Украины с начала полномасштабной войны вернулись 870 тысяч граждан. Однако покинули страну около 3,3 млн человек.

По его данным в первые дни войны в Украину вернулись примерно 10 тысяч человек. Сейчас ежедневно возвращаются 25-30 тысяч человек. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди.

"С кем у нас была возможность общаться, они говорят, что видят, что ситуация особенно в западных областях безопаснее и они не могут далее оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и оставаться здесь", - отметил Демченко.

Он добавил, что с начала войны Украины покинули 3,3 млн граждан. Спикер ГПСУ сообщил, что сейчас очередей на границах нет. Есть отдельные пиковые часы, когда несколько десятков или сотен автомобилей ожидают пересечения границы.