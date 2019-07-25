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Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Новости » Политика    25.07.2019 - 21:31
Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Иллюстративное фото (minval az)

Самолет находился на финской территории в течение двух минут

Пограничное ведомство Финляндии подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отметим, что Российское государственное воздушное судно углубилось на территорию Финляндии максимум на один километр и находилось внутри финских границ в общей сложности около двух минут.

"Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине выдвижение обвинения не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Добавим, это уже второе нарушение воздушного пространства в текущем году. В апреле португальский самолет вторгся на финскую территорию в Киркконумми, недалеко от мыса Уппиниеми. В прошлом году нарушений не происходило.

Напомним, истребители ВВС Финляндии в минувший понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Как сообщало РБК-Украина, в начале июня США заявили, что в Филиппинском море американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой".

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