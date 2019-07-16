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Финляндия подняла истребители для опознания самолетов РФ над Балтикой

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 01:18
Финляндия подняла истребители для опознания самолетов РФ над Балтикой
Фото: российские самолеты над Балтикой (twitter.com/FinnishAirForce)

Российские самолеты не нарушили воздушную границу Финляндии

Истребители Военно-воздушных сил Финляндии Hornet были подняты в воздух для опознания трех российских самолетов над Балтийским морем в понедельник, 15 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение финских ВВС в Twitter.

"Истребители F/A-18 Hornet 15 июля поднялись для опознания российских Ту-160, А-50 и Су-35 над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В то же время, как уточнили в пресс-службе ВВС Финляндии, границу страны российские самолеты не нарушили.

"Нарушения воздушной границы не произошло", - говорится в сообщении.

В финских ВВС также отметили, что Hornet "выполняли оперативные действия", развивая при этом высокие скорости.

 

Фото: российские самолеты над Балтийским морем

Напомним, в начале июня США заявили, что в Филиппинском море американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой".

Россияне в свою очередь утверждали, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", а затем внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от него.

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