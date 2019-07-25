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Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії

Новини » Політика    25.07.2019 - 21:31
Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії
Ілюстративне фото (minval az)

Літак перебував на фінській території протягом двох хвилин

Прикордонне відомство Фінляндії підтвердило факт порушення повітряного простору Фінляндії російським літаком минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначимо, що Російське державне повітряне судно поглибилося на територію Фінляндії максимум на один кілометр і знаходилося всередині фінських кордонів в загальній складності близько двох хвилин.

"Прикордонникам не вдалося встановити особу льотчиків, які керували літаком. З цієї причини висунення обвинувачення не є можливим", - йдеться в повідомленні.

Додамо, це вже друге порушення повітряного простору в поточному році. У квітні португальська літак вторгся на фінську територію у Кіркконуммі, недалеко від мису Уппиниеми. У минулому році порушень не відбувалося.

Нагадаємо, винищувачі ВПС Фінляндії в минулий понеділок були підняті в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американського ракетного крейсера USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Завзятий".

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