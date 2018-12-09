Порошенко попросил у Онуфрия помощи в освобождении украинских моряков

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В российском плену находятся 24 украинских моряка

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обратился к главе Украинской православной церкви московского патриархата за помощью в освобождении украинских моряков, которые находятся в плену в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Порошенко, он будет использовать все возможные средства, чтобы освободить 24 украинских моряков с российского плена. Поэтому президент обратился за помощью к главе УПЦ МП Онуфрию.

"Вчера и позавчера я имел беседу с предстоятелем УПЦ МП блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков, - ред.). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент напомнил, что после получения информации о нападении РФ на корабли Военно-морских сил Украины он пытался связаться с Владимиром Путиным, однако безрезультатно.

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", - добавил он.

Также Порошенко подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО "Матросская тишина" и рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой о состоянии их здоровья. По словам Москальковой, диагноз моряков - осколочные ранения легкой степени.