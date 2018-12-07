В УПЦ (МП) заявили, что не признают решения Объединительного собора

Фото: предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий (church.ua)

Объединительный собор состоится 15 декабря в Киеве

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не признают решения Объединительного собора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте УПЦ (МП).

Как отмечается, сегодня, 7 декабря, состоялся Синод УПЦ (МП), на котором высказана обеспокоенность "многочисленными случаями давления на преосвященных УПЦ с целью заставить их принять участие в так называемом Объединительном соборе". Кроме того, в УПЦ (МП) заявили, что их якобы "провоцируют на нарушение архиерейской присяги".

Кроме того, в решении Синода говорится, что "Собор Украинской православной церкви, созывается ее предстоятелем, которым является Онуфрий" и на сегодня никаких решений о созыве собора не принималось.

Также в УПЦ (МП) заявили, что Объединительный собор является "незаконным собранием", а все решения, принятые этим собором в УПЦ (МП) "будут считаться недействительными и не будут иметь никакой юридической и канонической силы".

Напомним, ранее сообщалось, что Синод УПЦ (МП) не позволил своему епископату участвовать в Объединительном соборе.

Как сообщалось, Объединительный собор состоится 15 декабря в Киеве.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет может отказаться от выдвижения на пост главы поместной церкви.