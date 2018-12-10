Прикордонники відмовили ієрарху УПЦ Московського патріархату у виїзді з ОРДО

Фото: митрополит Іларіон (wikipedia.org)

Митрополиту Іларіону відмовили у виїзді з окупованого Донбасу

Українські прикордонники не пропустили з окупованого Донбасу митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона (УПЦ Московського патріархату). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку єпархію.

Повідомляється, що митрополиту відмовили у перетині лінії розмежування на КПВВ "Новотроїцьке". Також повідомляється, що Іларіон прямував з Донецька в монастир у Волноваському районі. За інформацією Донецької єпархії, ієрарху відмовили у в'їзді через анулювання електронного пропуску в базі Служби безпеки України.

При цьому уточнюється, що пропуск був анульований 7 грудня, проте 8 грудня Іларіон перетинав лінію розмежування, повертаючись до Донецька з Синоду УПЦ в Києві.

"Ще більше нерозуміння викликає факт того, що громадянину України відмовлено у невід'ємному праві в'їзду на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Синод УПЦ Московського патріархату заборонив своєму єпископату брати участь в об'єднавчому Соборі, на якому буде створено помісну церкву.

У той же час президент Петро Порошенко просив у предстоятеля цієї церкви Онуфрія допомоги у звільненні українських моряків.