Пограничники фиксируют существенный рост пассажиропотока на границе с ЕС

В канун новогодних и рождественских праздников на границе со странами Европейского Союза вырос пассажиропоток. В пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов по проверке документов и досмотру транспортных средств.

"Уже традиционно накануне рождественских и праздничных дней на границе растет пассажиропоток, особенно это наблюдается на границе со странами ЕС. Подавляющее большинство путешественников, среди которых и большое количество работников и студентов, возвращаются в Украину на праздники к своим родным и близким. К примеру, если за первые 20 дней ноября пограничники Львовского отряда в пунктах пропуска оформили около 240 тысяч человек, то за аналогичный период декабря - почти на 90 тысяч человек больше", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов по проверке документов и досмотру транспортных средств.

По данным ГНСУ, на участке Львовского пограничного отряда наиболее загружены пункты пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и для воздушного сообщения - "Львов". В остальных пунктах пропуска обычно меньше загрузки.

В ведомстве также обратили внимание путешественников на то, что при пересечении границы кроме проверки документов сотрудники ГНСУ осуществляют еще и меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.