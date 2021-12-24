Прикордонники фіксують істотне зростання пасажиропотоку на кордоні з ЄС

Напередодні новорічних та різдвяних свят на кордоні з країнами Європейського Союзу зріс пасажиропотік. У пунктах пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів з перевірки документів та огляду транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України .

"Вже традиційно напередодні різдвяних і святкових днів на кордоні зростає пасажиропотік, особливо це спостерігається на кордоні з країнами ЄС. Переважна більшість мандрівників, серед яких і велика кількість працівників і студентів, повертаються в Україну на свята до своїх рідних і близьких. Наприклад, якщо за перші 20 днів листопада прикордонники Львівського загону в пунктах пропуску оформили близько 240 тисяч осіб, то за аналогічний період грудня - майже на 90 тисяч осіб більше", - йдеться в повідомленні відомства.

При цьому уточнюється, що в пунктах пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів з перевірки документів і огляду транспортних засобів.

За даними ДПСУ, на ділянці Львівського прикордонного загону найбільш завантажені пункти пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська", "Краковець", "Шегині" та для повітряного сполучення - "Львів". В інших пунктах пропуску зазвичай менше завантаження.

У відомстві також звернули увагу мандрівників на те, що при перетині кордону крім перевірки документів співробітники ДПСУ здійснюють ще й заходи контролю, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.