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Войска РФ проводят круглосуточную боевую подготовку на Донбассе, - разведка

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Донбасс, Пятница 24 декабря 2021 14:08
Войска РФ проводят круглосуточную боевую подготовку на Донбассе, - разведка Фото: войска РФ проводят круглосуточную боевую подготовку на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска на Донбассе круглосуточно наращивают мероприятия боевой подготовки. Осуществляются стрельбы, в частности, с использованием "Градов", гаубиц и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью", - говорится в сообщении.

По информации разведки, особое внимание оккупантами уделяется налаживанию действий мотострелковых отделений и танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Также известно, что под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц “Мста-Б” и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

Напомним, по данным Reuters, Россия за последние недели направила во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч наемников.

Сегодня 24 декабря российско-оккупационные войска дважды срывали режим прекращения огня на Донбассе.

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