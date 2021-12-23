ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия за последние недели перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников, - Reuters

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 19:19
Россия за последние недели перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников, - Reuters Фото: Россия за последние недели перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия за последние недели направила во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч наемников. Таким образом, Москва пытается усилить оборону против Вооруженных сил Украины на фоне роста напряженности в отношениях между РФ и Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Десятки тысяч регулярных российских войск были переброшены на перевалочные пункты ближе к Украине, после чего РФ потребовала от Запада срочных гарантий безопасности, призванных предотвратить использование Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на нее.

Запад и Украина, со своей стороны, обвинили Россию в том, что она готовится к новому нападению на своего южного соседа уже в следующем месяце, что Москва отрицает.

Четыре источника издания рассказали, что им предлагали отправиться на Донбасс вербовщики наемников. По их словам, вербовщики не раскрывали, кого они представляют. При этом они отказались назвать свое имя, опасаясь за свою безопасность.

"Там полный дом. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт", - рассказал источник издания.

Напомним, США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ОРДЛО
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"