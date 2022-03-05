Пограничники эвакуировали иностранные экипажи морских суден, которые застряли в порту

Из-за российской агрессии в портах Украины застряли экипажи морских суден с иностранцами. Они совершали перевозки морскими путями, но из-за вторжения России оказались под угрозой обстрелов оккупантами.

"Сегодня пограничники Одесского отряда вместе с Министерством иностранных дел Украины оперативно обеспечили эвакуацию почти 40 членов экипажей с морских портов в консульства Одессы", - сказано в сообщении.

Среди эвакуированных – граждане Греции, Филиппин и Румынии. На данный момент часть иностранцев находится в консульствах, и 10 граждан Румынии уже пересекли государственную границу Украины и следуют домой.

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