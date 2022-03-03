Российские оккупанты обстреляли панамское судно Helt. Всех моряков спасли

Морская поисково-спасательная служба провела спасательную операцию по поиску экипажа теплохода Helt, который был обстрелян российскими войсками в акватории Черного моря у побережья Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно, что теплоход Helt под флагами Панамы был обстрелян, получил пробоину ниже ватерлинии и затонул в 12 милях от порта Южный. Два члена экипажа успели спастись, еще четверых разыскивали украинские спасатели.

Все шестеро сейчас находятся на борту спасательного судна SAR 01. Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. Спасательный катер вернулся в порт Черноморск.

"Напоминаем, что в связи с вооруженной агрессией России распоряжением Кабмина в морских и речных портах Украины установлен 3-й (высший) уровень охраны портовых средств и судов. Вход/выход в украинские порты закрыты ПРИПами 83–91/22, 96–97/22 ВМСУ в связи с минной опасностью, 92/22 — Госгидрография, 98–99/22 угроза пиратства со стороны судов ЧФ РФ в Черном и Азовском морях", - подчеркнули в Министерстве.

Они отметили, что сейчас в портах Украины находится 80 кораблей под флагами различных государств. Они не могут покинуть порты в связи с опасной ситуацией из-за агрессии со стороны России.

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