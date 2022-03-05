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Прикордонники евакуювали іноземні екіпажі морських суден, які застрягли в порту

Автор: Анна Шиканова

Прикордонники забезпечили евакуацію членів екіпажів морських суден, які застрягли в портах України через військові дії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Через російську агресію в портах України застрягли екіпажі морських суден з іноземцями. Вони здійснювали перевезення морськими шляхами, але через вторгнення Росії опинилися під загрозою обстрілів окупантами.

"Сьогодні прикордонники Одеського загону разом з Міністерством закордонних справ України оперативно забезпечили евакуацію майже 40 членів екіпажів з морських портів в консульства Одеси", - сказано в повідомленні.

Серед евакуйованих - громадяни Греції, Філіппін та Румунії. На цей момент частина іноземців знаходиться в консульствах, і 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України та слідують додому.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські окупанти обстріляли Панамське судно Helt.

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