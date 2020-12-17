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Пограничники в этом году выявили почти 500 килограммов кокаина

Украина, Четверг 17 декабря 2020 03:49
Пограничники в этом году выявили почти 500 килограммов кокаина
Фото: граница (dpsu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

За 2020 год пограничники обнаружили более 600 килограммов наркотических средств. В частности почти 460 килограммов кокаина.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, среди 606 килограммов изъятых наркотиков было почти 460 кг кокаина, около 80 кг марихуаны, свыше 30 кг конопли, около 26 кг наркотических лекарственных средств и другие вещества растительного и синтетического происхождения.

Кокаин был изъят путем перекрытия потоков на морском направлении.

Почти 60 килограммов наркотиков обнаружили на границе с Россией. Из них около 50 кг - марихуаны и свыше 9 кг - кокаин.

На днях Служба безопасности Украины задержала группировку, которая получала миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" в разные регионы страны.

Также ранее в Харьковской области прекратили деятельность группировки, которая продавала наркотики и психотропные вещества через интернет.

РБК-Украина писало, что комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам исключила марихуану из перечня опасных наркотиков. Данное решение может привести к более интенсивных исследований пользы медицинского каннабиса.

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