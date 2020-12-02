В Харьковской области разоблачили продавцов наркотиков через интернет

Фото: деньги, изъятые при обыске (npu.gov.ua)

В Харьковской области прекратили деятельность группировки, продававшей наркотики и психотропные вещества через интернет. Была организована схема с "закладками".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следствие утверждает, что к деятельности группировки были причастны 17 человек, а ее организатор - 23-летний харьковчанин.

Фигуранты создали сайт и канал в мессенджере, через которые организовали продажу наркотиков в Харьковской, Киевской и Сумской областях методом "закладок". Они закупали оптовые партии, фасовали их и перепродавали. Оборот продаж был 5-10 килограм в месяц.

Деньги от покупателей продавцы получали на анонимные счета в электронной платежной системе. Эти средства они переводили в Bitcoin и обналичивали в пунктах обмена валют.

В ходе 33 обысков по местам жительства подозреваемых было изъято четыре килограма психостимулятора PVP и полкилограмма каннабиса. По оценкам, стоимость товара достигает 4 миллионов гривен.

Также изъяты компьютерная техника, банковские карточки и мобильные телефоны.

Девяти фигурантам сообщили о подозрениях по статье 255 (создание, руководство и участие в преступной организации) и по ч.2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, покупка, хранение или сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Четверым подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

На прошлой неделе сообщалось, что правоохранители разоблачили в Черниговской области сеть из 8 нарколабораторий. Злоумышленники незаконно изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства.

Напомним, недавно в одесском порту "Южный" обнаружили партию наркотиков. В одном из контейнеров правоохранители нашли 20 кг брикетов с кокаином.