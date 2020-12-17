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Прикордонники в цьому році виявили майже 500 кілограмів кокаїну

Україна, Четвер 17 грудня 2020 03:49
Прикордонники в цьому році виявили майже 500 кілограмів кокаїну
Фото: кордон (dpsu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

За 2020 рік прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів. Зокрема майже 460 кілограмів кокаїну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, серед 606 кілограмів вилучених наркотиків було майже 460 кг кокаїну, близько 80 кг марихуани, понад 30 кг конопель, близько 26 кг наркотичних лікарських засобів та інші речовини рослинного й синтетичного походження.

Кокаїн був вилучений шляхом перекриття потоків на морському напрямку.

Майже 60 кілограмів наркотиків виявили на кордоні з Росією. З них близько 50 кг - марихуана та понад 9 кг - кокаїн.

Днями Служба безпеки України затримала угрупування, яке одержувало мільйонні "прибутки" від збуту гуртових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відсилали "товар" до різних регіонів країни.

Також раніше в Харківській області припинили діяльність угруповання, яке продавало наркотики і психотропні речовини через інтернет.

РБК-Україна писало, що комісія Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків. Дане рішення може привести до більш інтенсивних досліджень користі медичного канабісу.

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