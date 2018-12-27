Прикордонники 780 разів відмовлялися від хабара у 2018 році

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Зокрема, 27 грудня було зафіксовано дві спроби дати хабаря

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) зафіксували майже 780 спроб підкупу свого персоналу у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Зокрема, сьогодні вночі, 27 грудня, в пункті пропуску "Нові Яриловичі" громадянин Білорусі запропонував прикордонникам Чернігівського загону хабар у розмірі тисячі гривень. Чоловік намагався підкупити правоохоронців для не притягнення його до відповідальності за ст.203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України".

А в пункті пропуску "Лужанка" громадянин Угорщини запропонував прикордоннику Мукачівського загону 100 євро за сприяння у пропуску іншої особи без громадянства Швейцарії без візи.

По даним випадкам до Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого за статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, цього року кількість оформлених прикордонниками людей може перевищити показник у 100 млн осіб. З початку 2018 року, станом на 19 грудня, прикордонники оформили 93 млн громадян та майже 19 млн транспортних засобів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співпробітники ДПСУ не пропустили на територію України близько 1650 громадян Росії за період дії воєнного стану в десяти областях.